Türk Sanatları Meslek Lisesi öğrencilerini bekliyor

Kurulan lise, geleneksel sanat dallarının geleceğe taşınması için fırsat sunacak. Lise bu sene ilk öğrencilerini alacak. Okul için ayrılan kontenjan ise şimdilik 30.

SANATÇILARDAN DERS

Okullarda alanında uzman sanatçıların vereceği derslerle öğrenciler geleceğe hazırlanacak. Bunun için öğrencilerin tamamına burs verilecek.





HEDEF TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK

Eğitim-öğretim hayatına başlayacak okulun temel hedefi ise köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak ve daha ileriye taşımaktır.

Bunun için çekirdekten öğrenci yetiştirmeyi hedefleyen okul, öğrencilerin gözdesi olmaya aday.