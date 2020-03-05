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Türk SİHA'larına Fransız övgüsü

Fransız medyası Türkiye'nin SİHA alanında Fransa gibi birçok AB ülkesinin önüne geçtiğini belirtti.

AA | 05.03.2020 - 10:14..
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Türk SİHA'larına Fransız övgüsü

Türkiye'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Fransız L'Opinion gazetesinin bugünkü manşetinde Türkiye vardı...

Haberde, Türkiye'nin, Bahar Kalkanı Harekatı'nı, Esed rejiminin İdlib'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği vurgulandı.

Türk SİHA'larına Fransız övgüsü

AB'NİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Türkiye'nin, NATO'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi birçok ülkelerinin önüne geçti." ifadeleri kullanıldı.

Türk SİHA'larına Fransız övgüsü

MALİYETİ DÜŞÜK VE DAHA ETKİLİ

Haberde, bu SİHA'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi.

Türkiye'de şu an performansı daha yüksek SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebildiğini ortaya koyduğunun altı çizildi.


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