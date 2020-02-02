Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan "Ömercik" lakaplı, ünlü sinema oyuncusu Ömer Dönmez, dün akşam saatlerinde evinde vefat etmişti.

DEFNEDİLDİ

Dönmez'in naaşı bugün, Üsküdar Selimiye Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZEYE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Sanatçının cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra aralarında Zeynep Değirmencioğlu, Ediz Hun ve Yavuz Karakaş'ın bulunduğu birçok ünlü ismin katıldığı öğrenildi.

"KOAH KALBİNİ TETİKLEMİŞ, İLACINA YETİŞEMEMİŞ"

Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç, yaptığı açıklamada, 3 ay önce de annelerini kaybettiklerini belirterek, kardeşiyle yıllardır birlikte yaşadıklarını söyledi.

Özdinç, Dönmez'in KOAH hastası olduğunu söyleyerek, "Herhalde dün akşam ilacına yetişememiş. KOAH da kalbini tetiklemiş. Ömrü bu kadarmış demek ki, emir büyük yerden. Allah razı olsun benim kardeşimin cemaatine baksanıza, ne kadar çok. Çok seviliyormuş benim kardeşim, bütün Türkiye ağlıyor. Mekanı cennet olsun." dedi.

"SEVENİ ÇOKMUŞ O YÜZDEN BİR YANIMIZ MUTLU"

Sosyal medya paylaşımıyla dayısının vefatını duyuran oyuncunun yeğeni Tolga Acar da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Seveni çokmuş, o yüzden bir yanımız mutlu. Acımız büyük. Bizim her günümüz birlikte geçerdi, yakın otururduk. Onun için ilk haberi de ben aldım. Beni arayıp nefes darlığı çektiğini söylemişti, 1 dakikalık bir mesafede bile değildim. Gittiğimde cesediyle karşılaştım." dedi.

"ZOR BİR HAYAT YAŞADI"

Usta oyuncu Ediz Hun ise Dönmez'in film çektikleri dönemlerde hep oğlu rolünde olan pırıl pırıl bir çocuk olduğunu belirterek, "Bu hayatın içinde sürprizler var. Bu sürprizlerin bir kısmı acı sürprizler oluyor. Ama zor bir hayat yaşadı. Daha henüz genç sayılabilecek bir zaman diliminde aramızdan ayrıldı. Çok hoş bir çocuktu, efendi ve kibardı." şeklinde konuştu.