taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı

60 yaşında hayatını kaybeden Oyuncu Ömer Dönmez, Üsküdar Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AA | 02.02.2020 - 16:02..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan "Ömercik" lakaplı, ünlü sinema oyuncusu Ömer Dönmez, dün akşam saatlerinde evinde vefat etmişti.

DEFNEDİLDİ

Dönmez'in naaşı bugün, Üsküdar Selimiye Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Sanatçının cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra aralarında Zeynep Değirmencioğlu, Ediz Hun ve Yavuz Karakaş'ın bulunduğu birçok ünlü ismin katıldığı öğrenildi.

Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı

"KOAH KALBİNİ TETİKLEMİŞ, İLACINA YETİŞEMEMİŞ"

Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç, yaptığı açıklamada, 3 ay önce de annelerini kaybettiklerini belirterek, kardeşiyle yıllardır birlikte yaşadıklarını söyledi.

Özdinç, Dönmez'in KOAH hastası olduğunu söyleyerek, "Herhalde dün akşam ilacına yetişememiş. KOAH da kalbini tetiklemiş. Ömrü bu kadarmış demek ki, emir büyük yerden. Allah razı olsun benim kardeşimin cemaatine baksanıza, ne kadar çok. Çok seviliyormuş benim kardeşim, bütün Türkiye ağlıyor. Mekanı cennet olsun." dedi.

Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı

"SEVENİ ÇOKMUŞ O YÜZDEN BİR YANIMIZ MUTLU"

Sosyal medya paylaşımıyla dayısının vefatını duyuran oyuncunun yeğeni Tolga Acar da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Seveni çokmuş, o yüzden bir yanımız mutlu. Acımız büyük. Bizim her günümüz birlikte geçerdi, yakın otururduk. Onun için ilk haberi de ben aldım. Beni arayıp nefes darlığı çektiğini söylemişti, 1 dakikalık bir mesafede bile değildim. Gittiğimde cesediyle karşılaştım." dedi.

Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı

"ZOR BİR HAYAT YAŞADI"

Usta oyuncu Ediz Hun ise Dönmez'in film çektikleri dönemlerde hep oğlu rolünde olan pırıl pırıl bir çocuk olduğunu belirterek, "Bu hayatın içinde sürprizler var. Bu sürprizlerin bir kısmı acı sürprizler oluyor. Ama zor bir hayat yaşadı. Daha henüz genç sayılabilecek bir zaman diliminde aramızdan ayrıldı. Çok hoş bir çocuktu, efendi ve kibardı." şeklinde konuştu.

Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının 'Ömercik'i son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Aslı Bekiroğlu'dan ifşa görüntüleri hakkında açıklama
Kendisine ait özel görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması üzerine açıklama yapan genç oyuncu, görüntüleri paylaşan kişiler hakkında hukuki işlem başlattığını belirtti.
Oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden, 'Ömercik' filmiyle bilinen Ömer Dönmez, 60 yaşında evinde hayatını kaybetti.
Hadise'den cesur paylaşım
Sosyal medyada çektiği videolarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcının göğüs dekolteli paylaşımı dikkat çekti.
Deniz Akkaya'dan cinsellik açıklaması
Türkiye'nin önde gelen mankenlerinden Deniz Akkaya cinsel hayatının olmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da su kuyruğu

Ankara'da su kuyruğu

365
Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

1234
Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

66
Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

77
Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

87
Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

136
Meghan Markle televizyon programı yapacak

Meghan Markle televizyon programı yapacak

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir