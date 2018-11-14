Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya'nın bugünkü konuğu TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman oldu.

"İYİ YAPILAN NE VAR"

Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında değerlendirmelerin yapıldığı yayında, İsmail Küçükkaya iktidarın sağlıkta hiç mi iyi bir şey yapmadığını sordu.

"ALTYAPI ÇALIŞMALARI ÇOK KÖTÜ"

Bunun üzerine TTB Başkanı, "Bir tek şey var. Yeşil kartlılara eczaneleri açtılar. SSK ile Emekli Sandığı'nı birleştirdiler.

Altyapı çalışmaları çok çok kötü. Bakın; şehir hastaneleri, Türkiye'de sağlık sisteminin sonu olacak." ifadelerini kullandı.

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