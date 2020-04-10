Türk Tarih Kurumunun arşivindeki eserler erişime açıldı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapıldı.

Başlatılan "Evde Kal" kampanyasına birçok kişi ve kurum destek verirken bir destek de Türk Tarih Kurumundan geldi.

1928'DEN ÖNCE YAYIMLANAN 14 BİN 605 ESER ERİŞİME AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu kütüphanesinde yer alan ve ağırlıklı olarak 1928'den önce yayımlanan 14 bin 605 eserin dijital erişimi kütüphanenin internet sayfasından sağlanacak.

Dijital erişimde, 1331 basımı "Köprülüler", 1326 basımı "Cihad Emr-i Haktır" ve 1328 basımı "Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı" başlıca eserler arasında yer alıyor.

Buraya tıklayarak eserlere erişim sağlayabilirsiniz.