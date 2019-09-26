Türk Telekom depremle ilgili açıklama yaptı

Bugün İstanbul'da deprem şoku yaşandı.

Depremin ardından herkes yakınlarının durumunu öğrenmek için telefonlara sarıldı. Ancak bazı telefon hatlarının çökmesiyle panik anında iletişim problemi ortaya çıktı.

Türk Telekom, yaşanan sıkıntıyla ilgili saatler sonra sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

"YOĞUNLUK KAYNAKLI KESİNTİ"

Yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.