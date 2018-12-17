Geliştirdiği ürün ve hizmetlerin yanı sıra ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle toplumsal hayata katılamayan kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumluluğu olarak gören Türk Telekom’un, 'İnternetle Hayat Kolay' projesi, G20 Kapsayıcı İş Modelleri Güncellemesi Raporu’nda örnek projeler arasına girdi.

RAPOR HAZIRLANDI

Arjantin’de düzenlenen G20 Zirvesi katılımcılarının, davetli ortaklarının ve uluslararası organizasyonların kapsayıcı iş modelleri alanındaki çalışmaları öne çıkarma çabalarının bir sonucu olan rapor, Kapsayıcı İş Modelleri Ağı (Inclusive Business Action Network – iBAN) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme – UNDP) tarafından hazırlandı.

Raporda, kapsayıcı iş modelleri dahilinde 2018’de gerçekleştirilen en iyi 47 proje ve plan incelendi. Türkiye’den 4 projenin yer aldığı raporda 'İnternetle Hayat Kolay', G20 üyelerinin proje, inisiyatif ve planlar endeksine girdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ TÜRK TELEKOM İÇİN YOL GÖSTERİCİ

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, refahın eşit dağılımının sadece ülke ekonomilerinin kalkınması için değil, daha yaşanabilir bir dünya için de temel unsurların başında geldiğini söyledi.

“Refahın eşit dağılımı için dar gelirlileri de kapsayan iş modelleri geliştirerek bunlarıiş süreçlerimize entegre etmeliyiz” diyen Doany, “Türk Telekom olarak bu farkındalıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'İnternetle Hayat Kolay' projesi bu anlayışın sonucu olarak hayata geçirildi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Türkiye’nin dijital dönüşümünü gerçekleştiren Türk Telekom için yol gösterici nitelikte. Yalnızca kapsayıcı iş modellerinin uygulanması ile kalmıyoruz; geliştirdiğimiz programlar kapsamında ulaştığımız kişilerin dijital dünyayı daha iyi tanımaları, ön yargılarını yıkmaları, nihayetinde iyi bir kullanıcı haline gelmeleri ve mümkünse bundan ekonomik fayda sağlamaları için kapasite geliştiricİ eğitimlerle de onları destekliyoruz. Projemizin, G20 Kapsayıcı İş Modelleri raporunda örnek projeler arasında yer alması da kapsayıcı iş modellerinin hayata geçirilmesi konusunda ne denli doğru adımlar attığımızın yeni bir göstergesi oldu.” dedi.

TÜRK TELEKOM HAKKINDA

178 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür.Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmekamacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzelkişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak,“müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı vezengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün vehizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2018 itibarıyla 14,3 milyon sabit erişim hattı, 10,6 milyongenişbant, 3,5 milyon TV ve 20,8 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir.

Türk Telekom Grubu şirketleri, Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde33.226 çalışanıyla hizmet vermektedir.Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobilİletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetlerisağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözümsağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.,çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin,toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom Internationaliştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin,cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme HizmetleriA.Ş.’nin ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.