Türk Üniversite öğrencileri elektrikli araba üretti

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından üretilen elektrikli otomobil, kentte gerçekleşen Bilim Şenliği’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

DÜNYA YEDİNCİLİĞİ KAZANDILAR

Şenlikte yoğun ilgi gören otomobili üreten takımın üyesi Furkan Pınarlı, araçlarının Eco-Marathon ve TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışmalarına katılıp, Türkiye 1’inciliği ve Dünya 7’nciliği kazandığını söyledi.

BİR LİRA İLE 350 KİLOMETRE YOL GİDİYOR

Aracın 1 TL ile 350 kilometre yol gidebildiğini vurgulayan Kabaklı, otomobilin tüm malzemelerinin kompozit ve karbon fiberden oluştuğunu ve maksimum hızının 85 kilometre, ağırlığının ise sadece 90 kilo olduğunu belirtti.

AMAÇLARI SERİ ÜRETİME GEÇMEK

Hedeflerinin, ileride kendi firmalarını açıp otomobili seri üretime geçirmek olduğunu belirten Kabaklı, böylelikle verimliliği üst seviye olan bir aracın ülkeyi kalkındıracağını ayrıca çevre sağlığını da tehdit etmeyeceğini dile getirdi. Kabaklı, hayallerini gerçekleştirmek adına iş insanlarından destek beklediklerini ifade etti.