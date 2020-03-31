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Türk vatandaşları, Bursa'da karantinaya alındı

Vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirilerek, 14 günlük gözetim altında tutulacakları yurtlara yerleşti.

İHA |
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Türk vatandaşları, Bursa'da karantinaya alındı

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri devam ediyor.

Dün Katar'dan Bursa'ya getirilerek karantinaya alınan vatandaşların ardından, bugün de Sırbistan, Belarus ve Katar’dan getirilen 207 kişi, boşaltılan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

YURT DIŞINDAN GELENLERE KARANTİNA

İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçakta sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, buradan valizleriyle birlikte otobüslere bindirilerek Bursa'ya hareket ettirildi. Böylece Bursa'da karantina altına alınan kişi sayısı 270'e çıktı.

14 GÜNLÜK GÖZETİM

Vatandaşlar, tekrar sağlık kontrolünden geçirilerek, 14 günlük gözetim altında tutulacakları yurtlara giriş yaptı.

Yurda yerleştirilen vatandaşların tüm ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Öte yandna polis ekipleri, yurt etrafında bariyer çekerek güvenlik önlemleri aldı.

Türk vatandaşları, Bursa'da karantinaya alındı VİDEO

3 ülkeden getirilen 207 Türk Bursa’da öğrenci yurtlarında karantinaya alındı -2

3 ülkeden getirilen 207 Türk Bursa’da öğrenci yurtlarında karantinaya alındı -4

3 ülkeden getirilen 207 Türk Bursa’da öğrenci yurtlarında karantinaya alındı -5

3 ülkeden getirilen 207 Türk Bursa’da öğrenci yurtlarında karantinaya alındı -9

3 ülkeden getirilen 207 Türk Bursa’da öğrenci yurtlarında karantinaya alındı -14

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