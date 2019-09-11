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Türk ve ABD'li komutanlar ortak devriyede

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Güvenli Bölge kapsamında Suriye sınırına geldi.

İHA | 11.09.2019 - 16:16..
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Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ediyor.

TÜRK VE ABD'Lİ YETKİLİLER SINIRDA

Özel bir uçakla Şanlıurfa Havalimanı'na gelen Türk ve ABD'li askeri yetkililer, buradan ise sivil araçlarla Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etmişti.

MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ'NDELER

Akçakale ilçesine ulaşan komutanlar, 3. Hudut Alay Komutanlığı'ndaki Müşterek Harekat Merkezi'ne geçti. Komutanların, sınır hattında ve müşterek devriye yapılan bölgelerde inceleme yapması bekleniyor.

Türk ve ABD'li komutanlar Suriye sınırında

Türk ve ABD'li komutanlar ortak devriyede

Türk ve ABD'li komutanlar ortak devriyede

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