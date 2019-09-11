Türk ve ABD'li komutanlar ortak devriyede

Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ediyor.
TÜRK VE ABD'Lİ YETKİLİLER SINIRDA
Özel bir uçakla Şanlıurfa Havalimanı'na gelen Türk ve ABD'li askeri yetkililer, buradan ise sivil araçlarla Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etmişti.
MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ'NDELER
Akçakale ilçesine ulaşan komutanlar, 3. Hudut Alay Komutanlığı'ndaki Müşterek Harekat Merkezi'ne geçti. Komutanların, sınır hattında ve müşterek devriye yapılan bölgelerde inceleme yapması bekleniyor.
Türk ve ABD'li komutanlar Suriye sınırında