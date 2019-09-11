1 Türk ve ABD'li komutanlar ortak devriyede Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Güvenli Bölge kapsamında Suriye sınırına geldi.

2 Hadise'nin KKTC'deki konseri olay oldu KKTC kamu bankasının 60'ıncı kuruluş yılı resepsiyonunda, Hadise'yi 250 bin TL ile sahneye çıkarması tartışmalara neden oldu.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerle görüşülmesi talimatı verdi EYT'lilerin sorunlarının çözüme kavuşması için talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda formül üretilmesi için bir akademisyeni görevlendirdi.

4 Makyaj malzemesi temizleme tekniği Makyaj malzemelerinizi nasıl temizliyorsunuz? Sizin için Makyaj ve Kostüm Uzmanı Umay Korgül Gelgör'ün kapısını çaldık ve makyaj malzemelerinin nasıl temizlenmesi gerektiğini sorduk.

5 Fabrika çalışanı kadın, 50 bıçak darbesiyle öldürüldü Bursa’da işe gitmeyince arkadaşlarının merak ettiği kadın, evinde ölü bulundu. Kadının 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, evinde beslediği kuşu ise adli emanete alındı.

6 Kedi ve köpekleri zehirleyen doktora cezada indirim yok Komşularının kedi ve köpeklerini zehirleyerek öldüren doktora, 5 yıl hapis cezası verildi.