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Türk ve Rus askerlerinin onuncu kara devriyesi tamamlandı

Resulayn-Kamışlı kesiminde ortak yürütülen onuncu kara devriyesi bugün yapıldı.

AA | 23.11.2019 - 13:26..
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YPG'li teröristlere karşı düzenlenen operasyonlar bugün de hız kesmedi.

Türk ve Rus askerleri, Fırat'ın doğusundaki Resulayn-Kamışlı kesiminde 10. kara devriyesini gerçekleştirdi.

Türk ve Rus askerlerinin onuncu kara devriyesi tamamlandı

DEVRİYE PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Resulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Türk ve Rus askerlerinin onuncu kara devriyesi tamamlandı

İHA'LAR EŞLİK ETTİ

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Türk ve Rus askerlerinin onuncu kara devriyesi tamamlandı

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