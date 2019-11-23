Türk ve Rus askerlerinin onuncu kara devriyesi tamamlandı

YPG'li teröristlere karşı düzenlenen operasyonlar bugün de hız kesmedi.

Türk ve Rus askerleri, Fırat'ın doğusundaki Resulayn-Kamışlı kesiminde 10. kara devriyesini gerçekleştirdi.

DEVRİYE PLANLANDIĞI GİBİ TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Resulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

İHA'LAR EŞLİK ETTİ

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.