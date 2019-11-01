Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı

Menteşe ilçesinde ortaokul öğrencileri, topladıkları 2 bin 400 atık şişe kapaklarını kullanarak Atatürk'ün mozaiğini yaptı.

6

Türkiye'nin en uzun kumsalında sezonun son temizliği

14 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin birinci, dünyanın da 10. en uzun kumsal şeridine sahip olan Samandağ sahilinde, yaz sezonunun son kumsal ve deniz temizliği yapıldı.