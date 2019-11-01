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Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı

Rus askeri unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında 10 kilometre derinlikte ilk ortak devriye için sınırda buluştu.

DHA | 01.11.2019 - 11:54..
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Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı

Suriye sınırındaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çekilip çekilmediği, ortak devriye ile kontrol edilecek.

DEVRİYE BAŞLADI

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından, Mardin'in Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında, Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başlıyor ViDEO

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı

RUS HEYET TÜRKİYE'YE GELİYOR

Soçi mutabakatı çerçevesinde, taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin, bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı da bildirildi.

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi başladı

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