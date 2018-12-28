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Türk ve Rus heyeti yarın Moskova'da görüşecek

Görüşme öncesi açıklama yapan Lavrov, Esad'ın Münbiç'e girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 15:02..
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye’ye ilişkin soruları cevaplandırdı.

"KONUŞTUKLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine ilişkin olası operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda ilave terörle mücadele operasyonuna, terörün ortadan kaldırılması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Moskova’ya geldiğinde Türk ortaklarımızla ABD’nin Suriye’den askeri birliklerini çekmesi ile ortaya çıkan bu konuyu tartışacağız. Sonra ne hakkında konuştuğumuzu açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

ASTANA SÜRECİNE VURGU

Suriye meselesinde Astana formatı çerçevesindeki tüm çabaların siyasi çözüm ve barışın tesis edilmesi olduğunu belirten Lavrov şunları dile getirdi: “Elbette ki Astana formatındaki Türkler ve İranlılar ile tüm çabalarımızın hedefi, Ürdünlüler ve ABD ile koordine ettiğimiz çabalarımızın nihai hedefi, Suriye’nin teröristlerden arındırılması, barışçıl hayatın canlandırılması, Suriye’de barışın yeniden sağlanması ve siyasi sürecin başlaması için Kürtler de dahil olmak üzere tüm etnik ve dini grupların kendilerini güvende ve rahat edeceği şartların oluşmasıdır.”

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Beşar Esed rejimine bağlı birliklerin Münbiç’e girmesini “memnuniyetle” karşıladıklarını söyledi. Peskov, “Bu, bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması bakımından olumlu bir adım.” dedi.

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