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Türk ve Ukraynalı milletvekillerinin dostluk maçı

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden oluşan futbol takımları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dostluk maçı yaptı.

AA | 08.12.2019 - 10:58..
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Antrenörlüğünü eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı TBMM Futbol Takımı, Ukrayna Parlamentosu Gençlik ve Spor Komitesi'nin daveti üzerine Kiev'e ziyarette bulundu.

KAZANAN ÇIKMADI

Ziyaret kapsamında iki ülke parlamentolarının futbol takımları arasında yapılan dostluk maçı, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Dinamo Kiev tesislerinde oynanan maçta Türkiye'nin golünü AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız attı. Mücadelede Ukrayna takımı bir penaltıyı gole çeviremedi.

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinin dostluk maçı

"TURNUVALARA KATILIYORUZ"

Karşılaşma öncesi Demirören Haber Ajansı'na konuşan Saffet Sancaklı, "TBMM Futbol Takımı olarak senede 3-4 defa turnuvalara katılıyoruz. Bu etkinlikler ülkeler arasındaki dostluğu da pekiştiriyor. Davetlerinden ve sıcak karşılamalarından dolayı Ukrayna tarafına teşekkür ediyorum" dedi.

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinin dostluk maçı

"GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

Maçta Türk takımının tek golünü kaydeden İbrahim Halil Yıldız ise "Ülkemizi her yerde temsil etmeye çalışıyoruz. Güzel bir maç oldu. Adem Tatlı başkan çok iyi bir orta yaptı, biz de bunu iyi değerlendirdik" diye konuştu.

TBMM Futbol Takımı kaptanı, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de DHA'ya yaptığı açıklamada, "Parlamenterler Futbol Kulübü olarak özellikle Avrupa parlamentolarıyla bu tür turnuvalar gerçekleştiriyoruz. Ukraynalı parlamenter arkadaşlarımız ve yetkililer bize çok güzel ev sahipliği yapıyorlar. Ukrayna'yı, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde düzenleyeceğimiz büyük organizasyona davet ediyoruz" dedi.

Türk ve Ukraynalı milletvekillerinin dostluk maçı

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