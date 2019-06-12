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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

İHA | 12.06.2019 - 16:37..
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Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, Gökhöyük Tarım İşletmesi'ne akın etti.

BİNLERCE KİŞİ GÖSTERİYİ İZLEDİ

Gösteriyi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve binlerce kişi takip etti. Vatandaşların yanında Koreli turistler de Solo Türk ve Türk Yıldızları'na büyük ilgi gösterdi.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Amasya'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri ViDEO

MİLLİ MÜCADELEYİ 10 GÜNLÜK KUTLAMA

Amasya Valisi Osman Varol yaptığı konuşmada, “Amasya için çok önemli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir grup arkadaşıyla birlikte 12 Haziran’da Amasya’ya gelişiyle başlayıp, 22 Haziran’da tüm dünyaya 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilanıyla Amasya Tamimi'yle sonlanan bu mücadelenin planlandığı, taşlarının döşendiği, sonrası için çok önemli adımların atıldığı Amasya kısmını 10 günlük bir festival programıyla hep birlikte kutlayacağız.” dedi.
Vali Varol, gösteriler sonrası SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerine şilt takdim etti.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

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