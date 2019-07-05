Türk dış politikasını son bir yılda en çok meşgul eden konulardan biri de S-400 füzesi.
Bir yanda Rusya ile yapılan anlaşma dururken diğer yanda da ABD, F-35 jetleri üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyor.
TEMMUZDA TÜRKİYE'DE
Tüm bu gelişmeler bir yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bürokratlar, S-400 füzelerinin temmuz ayı içinde Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.
YOUTUBE'DA PAYLAŞILAN S-400 VİDEOSU
Herkesin ilgisi S-400 üzerindeyken; Rusya'yla ilgili videolar çeken Cem Kıran, "S-400 kutu açılımı" başlığıyla bir video paylaştı.
Videoda S-400'ü gezen ve bilgiler paylaşan Kıran, füzelerin taşındığı aracın kabinine bindiğinde ise şaşkınlık yaşadı.
Eski bir teknoloji kullanılan kabinde çoğu parçanın mekanik olması, klima yerine pervane olmasına dikkat çekiyor.
Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi VİDEO