Türk dış politikasını son bir yılda en çok meşgul eden konulardan biri de S-400 füzesi.

Bir yanda Rusya ile yapılan anlaşma dururken diğer yanda da ABD, F-35 jetleri üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyor.

TEMMUZDA TÜRKİYE'DE

Tüm bu gelişmeler bir yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bürokratlar, S-400 füzelerinin temmuz ayı içinde Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu.

YOUTUBE'DA PAYLAŞILAN S-400 VİDEOSU

Herkesin ilgisi S-400 üzerindeyken; Rusya'yla ilgili videolar çeken Cem Kıran, "S-400 kutu açılımı" başlığıyla bir video paylaştı.

Videoda S-400'ü gezen ve bilgiler paylaşan Kıran, füzelerin taşındığı aracın kabinine bindiğinde ise şaşkınlık yaşadı.

Eski bir teknoloji kullanılan kabinde çoğu parçanın mekanik olması, klima yerine pervane olmasına dikkat çekiyor.

Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi VİDEO