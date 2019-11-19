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TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, gaz vermeye hazır

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, yıl sonundan itibaren doğalgaz akışının başlayacağını belirtti.

İHA | 19.11.2019 - 02:00..
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Taksim Metrosu’nda Kıyıköylülerin gözünden Kıyıköy’ın anlatıldığı ’Fotoğraflarla Kıyıköy’ sergisinin açılışını yapan TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi’nde gelinen noktayı değerlendirdi.

Esen, "Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy’deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız" dedi.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, gaz vermeye hazır

"DOĞALGAZ VERMEYE HAZIR SAYILIRIZ"

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde gelinen noktayı değerlendiren Aslı Esen, şunları söyledi:

"TürkAkım, Rusya’dan Türkiye’ye gelen doğalgaz boru hattı. Daha çok denizde yani Karadeniz altından ilerleyen bir hat. Yaklaşık 935 kilometrelik 2 hattan oluşuyor. Rusya’da Anapa kıyısından başlayıp Türkiye’de Kıyıköy’de karaya çıkıyor. Yaklaşık 50 yıllık proje ömrüyle buradan hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya doğalgaz sağlayacak. Şu anda projeyi büyük oranda bitirdik. Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy’deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız. Yılsonu itibariyle akışın başlaması ön görülüyor. Bu da projenin sonuna gelmiş olduğumuzun anlamına geliyor. Bunun için de heyecanlıyız"

TürkAkım’da sona gelindi -1

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, gaz vermeye hazır

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