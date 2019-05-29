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Türkan Şoray: Sırrım gül suyu

Azerbaycan'da yayımlanan bir dergiye röportaj veren Türkan Şoray, merak edilen güzellik sırrını da verdi.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 08:15..
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Türk Sineması’nın usta oyuncularından Türkan Şoray, Azerbaycan’da yayımlanan Nergiz isimli bir dergi için objektif karşısına geçti.

Verdiği pozları sosyal medya hesabından yayımlayan Şoray’a beğeni yağdı.  Sultan lakabını kimseye kaptırmayan Şoray, hayranlarından övgü üstüne övgü aldı. Efsane oyuncu, verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çekti.

GÜL SUYU GÜZELLİĞİ

Şoray, röportajında güzellik sırrının gül suyu olduğunu söyledi. Oyuncu cildinin tazeliğini korumak için gül suyu ile yüzüne kompres yapıyor.

Türkan Şoray: Sırrım gül suyu

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