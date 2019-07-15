Türkan Şoray'ın 1 aylık tatil masrafı: 312 bin TL

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatile çıktı.

GÜNLÜĞÜ 12 BİN TL

Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray, bu sene tüm ailesiyle tatil yapmaya karar verdi. Bunun için kesenin ağzını açan sinema sanatçısı, Bodrum'da günlüğü 12 bin liraya bir aylık yat kiraladı.

YATIN GÜNLÜK KİRASI 12 BİN LİRA

Bir aylık tatil için 312 bin lira ödeyen Türkan Şoray'ın Bodrum'dan başlayan mavi yolcuğu Fethiye'ye kadar sürecek. Hiçbir masraftan kaçınmayan Şoray'a, bu tatilinde kızları ve kız kardeşleri de eşlik ediyor.