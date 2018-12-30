Türkçe için iki proje hayata geçirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için iki önemli proje başlattı.

TÜRKÇE KORUNACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin dört temel dil becerisi yeterliliklerinin tespit edilmesi ve Türkçe söz varlığının tespitine yönelik Bakanlıkça yürütülen çalışmalara çok önem verdiğini belirterek, "Bu çalışmalar, Türkçeye Kutadgu Bilig'den beri nefes verenlerin ruhunu şad edecek" dedi.

İKİ YENİ PROJE

Ekim ayında açıklanan Eğitim 2023 Vizyonu'nda Türkçe dil yeterlilikleri konusuna ayrı bir başlık açarak Türkçe'nin korunması ve geliştirilmesini temel eğitimin omurgası olarak ele alan Milli Eğitim Bakanlığında, ana dil eğitimi üzerine iki önemli proje yürütülüyor.

ANA DİLDE DÖRT TEMEL BECERİ

Bu projelerle okul öncesinden lise 12. sınıfa kadar her sınıf düzeyinde Türkçenin söz varlığı gün yüzüne çıkartılacak, ayrıca ana dilde dört temel becerinin farklı araçlarla ilk defa ölçülmesi sağlanacak.

Türkçe eğitimi ve öğretimi çalışmalarından bir tanesi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yürütülen 'Söz Varlığını Tespit ve Geliştirme Projesi'

TÜRKÇE VE ÖZ VARLIĞI

Proje kapsamında, okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrencilerin sahip oldukları yazılı ve sözlü Türkçe varlıklarını tespit etmek üzere bir yaklaşım ortaya koymak amaçlanıyor. Bu kapsamda, her sınıf kademesi için Türkçe söz varlığı listeleri oluşturulacak.

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Böylece örgün eğitimdeki tüm öğrencilerin tüm sınıf düzeylerinde bilmeleri gereken kelimeler, bilimsel metotlarla tespit edilecek.

Proje ile öğrencilerin ana dilleri ile kendilerini doğru ifade etmeleri ve iletişim yöntemlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

TÜRKÇE DİL YETERLİLİKLERİ ÖLÇÜLECEK

Bakanlığın Türkçe üzerine yürüttüğü ikinci proje ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Türkçe Dil Yeterliliklerinin ve Düzeylerinin Belirlenmesi Projesi'.

Bu projede öğrencilerin Türkçe dil yeterliliklerinin tespit edilmesi için çeşitli ölçeklerin geliştirilmesi amaçlanıyor.