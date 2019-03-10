Türkçe, matematik ve fen derslerindeki başarı izlenecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer,yaptığı açıklamada, MEB 2023 Eğitim Vizyonu'nda hedef olarak konulan Öğrenci Başarı İzleme Araştırması'nın tüm detaylarının belirlendiğini bildirdi.

Yapılacak çalışma ile öğrencilerin sayısal derslerde olan başarısı ölçülecek. Elde edilen verilerle başarısız alanlarda eksiklikler gidirilecek. Böylece matematik ve diğer dersler öğrencilerin korkulu rüyası olmaktan çıkarılacak.

İLK UYGULAMA 81 İLDE YAPILACAK

Özer, "Araştırma, merkezi ve eş zamanlı değil iller düzeyinde yapılacak. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin akademik gelişimleri ile ilgili bir profil çıkartılarak iyileştirme yapmak üzere alınması gereken tedbirler belirlenecek. Diğer taraftan bu araştırmaları sürekli yapacağımız ve her araştırma sonunda iyileştirici tedbirler alacağımız için nihayetinde bu süreç, okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasına da önemli katkı sağlayacak." dedi.

AÇIK UÇLU SORULAR SORULACAK

Özer, araştırmanın 81 ilde kurulan ölçme değerlendirme merkezleri aracılığı ile yürütüleceğini belirterek, "4. ve 7. sınıflara yönelik araştırmadan farklı olarak 10. sınıf düzeyinde yapılacak araştırmada öğrencilere yönelik soruların yarısı açık uçlu sorulardan oluşacak. Tüm seviyelerde sorulacak soruların madde güçlük ve ayırt edicilik düzeyleri pilot uygulama ile test edildi ve nitelikli bir soru havuzu oluşturuldu." bilgisini verdi.



