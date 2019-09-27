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Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

İstanbul'da etkili olan depremin ardından Megakent'te cep telefonları işlevsiz hale geldi. GSM şirketlerine tepki büyük.

Haber Merkezi | 27.09.2019 - 09:40..
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Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

Her ay yüzlerce liralık faturalarının ödendiği GSM şirketleri, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından gerekli hizmetleri veremedi.

Turkcell müşterileri bir süre telefonlarıyla iletişim sağlayamadı, Türk Telekom'daki kesinti ise çok daha uzun sürdü.

GSM şirketlerinin hizmet verememesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, şirketlerin özür dilemesini ve gereken düzenlemelerin yapılmasını istedi.

DRONECELL İŞE YARAMADI

Öte yandan, şirketlerin daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yayınladığı reklamlar da gündemde.

Bilindiği üzere Turkcell, kullanıcılarına Dronecell hizmeti verebileceği yönünde reklamlar yayınlıyordu.

"Hiçbir zaman kullanmamak dileğiyle" diye tanıtımı yapılan dronecell, deprem anında hizmet veremedi.

Türk Telekom'daki kesinti ise gece yarısına kadar devam etti.

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Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi

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