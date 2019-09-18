Türker İnanoğlu hastanede

Yeşilçam'ın efsane yapımcısı Türker İnanoğlu’nun, bir haftadır hastanede olduğu ortaya çıktı.

Enfeksiyon nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu’nun, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

"TÜRKER'İN YANINDAYIM"

Ünlü yapımcının rahatsızlığı, dün akşam yapılan bir ödül töreninde öğrenildi. Gecede yaşam boyu onur ödülü alan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu’nun yanında refakatçi olması sebebiyle törene katılamadığını video mesajıyla belirterek, teşekkürlerini iletti.

MÜJDAT GEZEN'İ YALANLADI

Gezen'in açıklamalarından sonra İnanoğlu'nun asistanından da açıklama geldi.

"REFAKATÇİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Çıkan iddiaları yalanlayan asistan, İnanoğlu'nun yoğun bakımda olduğu için Müjdat Gezen'in yanında refakatçi olmasının mümkün olmadığını söyledi. Sağlık durumunun da Müjdat Gezen'in anlattığı gibi ağır olmadığını sözlerine ekledi.