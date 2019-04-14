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Türkiye 2018'de 118,5 milyar sigara tüketti

Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye'de geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketiminin yaşandığını ve kişi başına yılda bin 400 sigara düştüğünü belirtti.

AA | 14.04.2019 - 15:25..
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Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türk Toraks Derneğince gerçekleştirilen "Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi" kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Tütün ürünlerinin tüketimiyle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Elif Dağlı ise Türkiye'de sigara tüketiminin arttığını bildirdi.

KİŞİ BAŞINA YILDA BİN 400 SİGARA

Dağlı, "Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimini yaşadık. 118,5 milyar sigara tükettik. Kişi başına yılda bin 400 sigara düşüyor. Tütün kontrolünde bu kadar başarımız varken, niye bu hale geldik? Tütün endüstrisi tekrar çok güçlendi. Türkiye'yi bırakmaya niyeti yok, tekrar saldırı vaziyetindeler. Şimdi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün gibi yeni ürünlerle saldırıyorlar." dedi.

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