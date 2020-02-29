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Türkiye, 3 ülke ile yolcu geçişini kapattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 3 ülke ile arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulduğunu bildirdi.

İHA | 29.02.2020 - 23:45..
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Türkiye, 3 ülke ile yolcu geçişini kapattı

Sağlık Bakanı Koca, Covıd-19’a karşı alınan yeni tedbirler ile ilgili yaptığı açıklamada, 3 ülke ile Türkiye arasında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Çin’de ortaya çıkıp, kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı COVID-19 yani yeni korona virüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz. Daha önce Çin ve İran’la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran’la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı.

İTALYA, GÜNEY KORE VE IRAK

Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır” ifadelerini kullandı.

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