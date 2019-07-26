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Türkiye-AB ilişkileri The Economist'te

İngiltere'de yayın yapan dergi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye istediklerini yaptıramayacağını yazdı.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 13:36..
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Türkiye-AB ilişkileri The Economist'te

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler son dönemde yeniden gerildi.

Bu gerilimin ilk sebeplerinden biri de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları.

Rumların ve Yunanistan'ın yaptığı baskılarla, Türkiye'ye yaptırım uygulama küstahlığında bulunan Avrupa Birliği, bölgeye 4. sondaj gemisinin gönderileceği cevabını aldı.

Türkiye'nin önemsemediği AB kararları, İngiltere'de yayın yapan The Economist tarafından mercek altına alındı.

Dergi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı daha önce uyguladığı politikaları kullanamayacağını yazdı.

"AB'NİN TÜRKİYE'Yİ BOYUN EĞDİRMEYE SOPASI YOK"

Analizde, "AB, "havuç-sopa" politikasıyla Türkiye'yi cezbederek yeniden yanına çekebilir ya da onu onu boyun eğmeye zorlayabilir. Ancak AB'nin artık Türkiye'ye karşı kullanabileceği ne yeterli havucu ne de yeterli sopası var." ifadelerini kullandı.

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