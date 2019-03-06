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Türkiye aşığı Sudanlı şoför tüm şehir isimlerini sayıyor

Mekke’de şoförlük yapan Sudanlı Beşir Mahmud’un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili söyledikleri sosyal medyayı salladı.

İHA | 06.03.2019 - 17:27..
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Mekke-i Mükerreme’de şoförlük yapan Sudanlı Beşir Mahmud’un, Türkiye ve Erdoğan sevdası, Türkiye’den umreye gidenleri gururlandırıyor. Türklere hizmet verdiği için Türkçeyi çok güzel öğrenen Mahmud, Türkiye’nin bütün şehirlerini tek tek sayıyor.

Türkiye aşığı Sudanlı şoförden inciler İZLE

ERDOĞAN HAYRANI ÇIKTI

Erzurum Dadaş ile şehir sıralamasını bitiren Beşir Mahmud, konuşmanın sonunda "Adamın hası Adanalı'yık" demeyi de ihmal etmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Beşir Mahmud, Erdoğan'ın bütün sloganlarını da ezbere sayıyor.

"BUNLAR BEREKET"

Kutsal topraklara umreye giden Türklerin otel transferlerini sağlayan Sudanlı şoför Mahmud, Türklerin otellerinden Kabe-i Muazzama'ya transferlerini sağlayan özel bir firmada 10 yıldır çalışıyor. İstanbul'da kar, yağmur ve denizin olduğunu belirten Beşir, bu konuşmaya şaşıran Türklere de "Bunlar bereket." diyerek cevap veriyor.

SLOGANLARI EZBERE BİLİYOR

En büyük hayali Türkiye'ye gelip gezmek olan Beşir Mahmud'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi de dikkat çekiyor. Beşir'in, "Durmak yok yola devam, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Tek millet tek devlet tek vatan tek bayrak" sloganlarını Rabia işareti yaparak ifade etmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

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