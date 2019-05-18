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Türkiye Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip

20 Avrupa ülkesindeki genç nüfusun toplamı Türkiye'deki gençleri geçemiyor.

AA | 18.05.2019 - 14:12..
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AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 2018 sonu itibarıyla 82 milyonu aşarken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 13 milyon kişiyi buldu. Türkiye'de genç nüfusun, İsveç'ten Macaristan'a Belçika'dan Yunanistan'a AB üyesi 20 ülkenin toplam nüfusundan fazla olduğu kayıtlara geçti.

AB ORTALAMASI

AB üyesi ülkelerin bu yaş grubundaki genç nüfusu toplamda 56 milyona yaklaşırken, Türkiye'deki genç nüfus, bu rakamın yaklaşık 4'te 1'ine karşılık geliyor. Ülkede 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8'ini oluştururken, AB ortalaması yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip

Avrupa genelinde Türkiye'yi, yüzde 13,2 genç nüfus oranıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,8 ile Danimarka ve yüzde 12,4 ile İrlanda takip etti. Genç nüfus oranı AB'nin önde gelen ülkelerinden Fransa'da yüzde 11,7, Almanya'da yüzde 10,5, İtalya'da yüzde 9,7 olarak hesaplandı.

Türkiye Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip

AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfus oranına sahip ülke ise yüzde 9,1 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,3'lük genç nüfus oranlarıyla Çek Cumhuriyeti ve Letonya izledi.

GENÇ NÜFUSUN 2080'DE DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, Türkiye'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı 1980 yılında yüzde 20,2 düzeyindeyken, 2010'dan itibaren yüzde 17'nin altına geriledi. Söz konusu oran, 2015'te yüzde 16,4, 2016'da yüzde 16,3, 2017'de yüzde 16,1 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarında, genç nüfus oranının 2023'te yüzde 14,8'e, 2030'da yüzde 14'e, 2040'ta yüzde 13,4'e ve 2080'de yüzde 11,1'e gerilemesi öngörülüyor.

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