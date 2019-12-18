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Türkiye Avrupa'ya ilticada 5. sırada

Türkiye'den iltica edenlerin il tercihi Almanya oldu. AB'ye iltica sıralamasında ise Türkiye 5. sırada.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 17:48..
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Son yıllarda Avrupa ülkelerine iltica eden Türkiye vatandaşlarının sayısı hızla arttı.

2019 yılında Türkiyelilerin ilk tercihi, açık ara ile Almanya oldu.

Yılın ilk 9 ayında 19 bin 205 Türkiye vatandaşı Avrupa ülkelerine iltica ederken, bunların 8 bin 360’ı Almanya’yı tercih etti. Bu da yüzde 44’e karşılık geliyor.

AB'YE İLTİCA SIRALAMASINDA TÜRKİYE 5.

Euronews'te yer alan habere göre, yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine en çok iltica yapan ülke vatandaşları sıralamasında, Türkiye 5'inci sırada yer aldı.

YÜZDE 12 ARTIŞ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2019 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin ilk kez yapılan iltica istatistiklerini açıkladı. Buna göre temmuz, ağustos ve eylül aylarında AB ülkelerine 166 bin 400 başvuru yapıldı. Bu, yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 12 artış demek.

EN FAZLA İLTİCA SURİYE'DEN

Vatandaşlığa göre bakıldığında en fazla iltica eden Suriye vatandaşları oldu.
AB ülkelerine yapılan başvuruların yüzde 13’ü Suriyelilerden geldi. Diğer ülkelerin payı ise şöyle: Afganistan yüzde 4, Venezuela yüzde 6, Irak yüzde 4 ve Türkiye yüzde 4.

En fazla iltica başvurusu listesinde Türkiye vatandaşları 5'inci sırada. Bu 3 aylık dönemde 7 bin 605 Türk vatandaşı AB ülkelerinde iltica başvurusunda bulundu. AB üyesi olmayan Norveç ve İsviçre de dahil edildiğinde bu sayı 8 bin 200’e çıkıyor.

Türkiye vatandaşları 2019’un ilk dokuz ayında ise AB ülkelerine toplam 18 bin 20 iltica başvurusu yaptı. Norveç ve İsviçre de eklendiğinde bu sayı 19 bin 205. Bu başvuruların 8 bin 360’ı Almanya’ya (yüzde 44), 2 bin 900’ü Yunanistan (yüzde 15,1), 2 bin 320’si (yüzde 12,1) Fransa’ya gerçekleşti.

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