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Türkiye BM Daimi Temsilcisi BM'deki toplantıda konuştu

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Türk askerlerinin kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.

AA | 29.02.2020 - 07:53..
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İdlib'de askerlerimizin şehit olduğu saldırıya ilişkin acil olarak toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konsey'inde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu açıklamalarda bulundu.

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada dün İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırılarının düzenlendiği sırada, radar görüntülerinde Suriye ve Rus uçaklarının 'kol uçuşu' yaptığını söyledi.

"UYARIDA BULUNULMASINA RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM ETTİ"

Sinirlioğlu, "Türk kuvvetleri o bölgede yalnızdı ve kasıtlı hedef alındı" dedi. Türk konvoyunun nerede olduğuna dair öncesinden Rus güçleri ile yazılı bir şekilde koordinasyon yapılması ve ilk saldırının ardından derhal uyarıda bulunulmasına rağmen hava saldırılarının devam ettiğini söyleyen Sinirlioğlu, yaralı askerler için gönderilen ambulansların bile hedef alındığını söyledi.

"RUS TARAFINA ASKERİ TAKVİYELERE DEVAM EDECEĞİMİZİ İLETTİK"

Türkiye'nin Rusya ile diyaloğa devam ettiğini ve hatta bu alçakça saldırının gerçekleştiği gün Rusya'dan bir delegasyonun Ankara'da olduğunu kaydeden Sinirlioğlu, "Rus tarafına bir kez daha gözlem noktalarımızı terk etmeyeceğimizi ve askeri takviyelere devam edeceğimizi ilettik" dedi.

"ASKERLERİMİZİ SİVİLLERİN HAYATLARINI KURTARMAK İÇİN KENDİLERİNİ FEDA ETTİ"

Sinirlioğlu, şöyle konuştu: ''Şunu herkesin net bir şekilde anlaması gerek; askerlerimiz İdlib'deki sivillerin hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını feda etti. Türkiye'nin İdlib'deki varlığı insani yardımların sürdürülmesinin de tek garantisi. Rejim ve destekçileri Türkiye'yi kirli bir savaşa sürüklemek istiyor. Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. Herhangi bir provokasyon ya da tacize de hiç şüphesiz karşılık verecek.''

"BU KONSEYİN ARTIK YETER DEME VAKTİ GELDİ"

Türkiye'nin doğrudan askeri bir çatışmadan kaçınmak için maksimum itidal gösterdiğini aktaran Sinirlioğlu, şunları kaydetti: ''Bu doğru ile yanlış arasında bir mücadele ve Türkiye tüm bu çabaları, çoğu kadın ve çocuk milyonlarca sivili korumak için uluslararası toplum adına üstleniyor. Hepiniz bitmez tükenmez çabalarımız için bize teşekkür ediyorsunuz ama sizden istediğimiz minnettarlık değil, bu sorumluluğu paylaşmanız. Milyonlarca sivilin kaderi bizim ortak sorumluluğumuz. Bu konseyin artık yeter deme ve rejimin savaş suçlarına ve uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit eden pervasız davranışlarına son verme vakti geldi. ''

Türkiye BM Daimi Temsilcisi BM'deki toplantıda konuştu


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