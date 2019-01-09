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Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışması yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, sahasını genişletti.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 00:41..
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Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

Türkiye'nin,  Meis adası güneyi ve Rodos doğusunu kapsayan geniş alanda doğalgaz araştırması yapılacağı duyuruldu.

Bu duyurunun ardından sismik araştırma gemisi “Barbaros Hayrettin Paşa”, Tanux-1 ve Apollo Moon gemileri ile birlikte Yunanistan’ın işgal politikasına konu Türk kıta sahanlığında araştırmalarına başladı. Barbaros, 3 günlük Navtex süresinden sonra Güzelyurt açıklarına dönecek.

Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

ARAŞTIRMA SAHASI GENİŞLETİLDİ

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki araştırma sahasını genişletti. Hafta sonu yayınlanan 00 39/19 sayılı Navtex ile 6 ve 7 Ocak tarihlerinde Meis adası güneyi ve Rodos doğusunu kapsayan geniş bir alanda araştırma faaliyeti icra edileceği duyuruldu. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, refakatindeki Tanux-1 ve Apollo Moon gemileri ile birlikte Yunanistan’ın işgal politikasına konu Türk kıta sahanlığında, sözde Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinin büyük bir bölümünü de içerisine alacak şekilde araştırma yapmak üzere bölgede seyre başladı.

HEDEF DOĞU AKDENİZ'E YAYILMAK

Üç günlük Navtex süresi boyunca bu bölgedeki faaliyetini sürdürecek olan Barbaros, bu sürecin sonunda yapılacak yeniden değerlendirmelerin ardından Güzelyurt açıklarına döndürülebilecek. Bununla beraber Barbaros’un Türk kıta sahanlığındaki araştırmalarının, yeni bölgelerin de eklenmesi suretiyle tüm Doğu Akdeniz’e yayılması planlanıyor.

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