taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4507
Euro
6.12755
Altın
1297.715
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.544

Türkiye Doğu Akdeniz'de ilk kuyusunu açıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız." ifadeleriyle ilk kuyunun açılacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 20:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Türkiye Doğu Akdeniz'de ilk kuyusunu açıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, termik santral sahası olarak ilan edilen ve daha sonra teknik sebepler nedeniyle termik santral yapımından vazgeçilen Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Bakan Dönmez burada müjdeyi duyurdu, Doğu Akdeniz'de ilk enerji kuyusunun açılacağını ilan etti.

Türkiye Doğu Akdeniz'de ilk kuyusunu açıyor

"DOĞU AKDENİZ'DE PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Dönmez, şunları söyledi:

Türkiye Doğu Akdeniz'de ilk kuyusunu açıyor

"Geçtiğimiz günlerde bir CHP Milletvekili bana yazılı soru önergesi sunmuş, basından gördüm, henüz elime ulaşmadı. Akdeniz'de bu milyar dolarları ne yapıyorsunuz? Diye sormuş. Biz onun dediği rakamları harcamadık, muhtemel daha az rakamlara yapacağız. Ama gördüm ki bu haber komşu ülke Yunanistan'da manşet olmuş. Niye? Aynı görüşte olduğu için. Şimdi aynı görüşte olması bizi üzdü. Ama biz başından beri şunu söylüyoruz. Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Hem kendi halkımız hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımızın haklarını savunmak durumundayız. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız. Orada diğer komşu ülkelerin bazı keşifleri oldu. Biz de gireceğiz. Bu iş nasip işi. İlk defada bulamayabiliyorsunuz. İngiltere Kuzey Denizi'nde 1970'li yıllarda 150 kuyu açtı, 151'inci de buldu. Yine Norveç 35. Kuyuda buldu. Biz ilk defa kuyumuzu açıyoruz. Bulursak hamd edeceğiz. Bulamazsak da sabır edeceğiz. Siz yine dualarınızı eksik etmeyin".


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar yeni askerlik sistemini anlattı

Hulusi Akar yeni askerlik sistemini anlattı

134
Yeni sistemde bedelli askerlik ücreti

Yeni sistemde bedelli askerlik ücreti

320
Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

102
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

34
Times gazetesinin küstah S-400 manşeti

Times gazetesinin küstah S-400 manşeti

193
Ambulans şoförü yol vermeyen sürücüden şikayetçi oldu

Ambulans şoförü yol vermeyen sürücüden şikayetçi oldu

187
Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ceza aldı

Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ceza aldı

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir