Türkiye Doğu Akdeniz'de ilk kuyusunu açıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, termik santral sahası olarak ilan edilen ve daha sonra teknik sebepler nedeniyle termik santral yapımından vazgeçilen Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Bakan Dönmez burada müjdeyi duyurdu, Doğu Akdeniz'de ilk enerji kuyusunun açılacağını ilan etti.

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Dönmez, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde bir CHP Milletvekili bana yazılı soru önergesi sunmuş, basından gördüm, henüz elime ulaşmadı. Akdeniz'de bu milyar dolarları ne yapıyorsunuz? Diye sormuş. Biz onun dediği rakamları harcamadık, muhtemel daha az rakamlara yapacağız. Ama gördüm ki bu haber komşu ülke Yunanistan'da manşet olmuş. Niye? Aynı görüşte olduğu için. Şimdi aynı görüşte olması bizi üzdü. Ama biz başından beri şunu söylüyoruz. Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Hem kendi halkımız hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımızın haklarını savunmak durumundayız. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız. Orada diğer komşu ülkelerin bazı keşifleri oldu. Biz de gireceğiz. Bu iş nasip işi. İlk defada bulamayabiliyorsunuz. İngiltere Kuzey Denizi'nde 1970'li yıllarda 150 kuyu açtı, 151'inci de buldu. Yine Norveç 35. Kuyuda buldu. Biz ilk defa kuyumuzu açıyoruz. Bulursak hamd edeceğiz. Bulamazsak da sabır edeceğiz. Siz yine dualarınızı eksik etmeyin".