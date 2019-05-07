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Türkiye düşmanı Kati Piri'den İstanbul açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararına AP'nin Türkiye Raportörü Kati Piri'den tepki geldi.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 05:18..
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Türkiye düşmanı Kati Piri'den İstanbul açıklaması

31 Mart yerel seçimleri kapsamında İstanbul'da yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın kararına Avrupa'dan tepki geldi.

Türkiye düşmanı Kati Piri'den İstanbul açıklaması

KATİ PİRİ'DEN TEPKİ

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye moderatörü olmasının yanı sıra sıkı bir Türk düşmanı olan Kati Piri "Bu, Türkiye’de seçimler yoluyla iktidarın demokratik değişiminin güvenilirliğinin sonu demek" ifadelerini kullandı.

DER SPİEGEL'DEN BENZER YAZI

Seçimin yenilenmesine yönelik benzer bir tepki de Alman Der Spiegel'den geldi. Spiegel yazarı Maximilian Popp'un kaleme aldığı yazıda "Türkiye’de iktidar değişikliği artık demokratik seçimlerle mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

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