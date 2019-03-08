Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti.

CENAZE DETAYLARI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, Patrik Mutafyan'ın, bugün vefat ettiğini bildirdi.

Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirterek, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı arayarak taziyelerini iletti.

Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan, hayatını kaybetti VİDEO







9 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Mutafyan, 9 yıldır demas hastalığı nedeniyle görevini yerine getiremiyordu. Patrik II. Mesrop Mutafyan’ın vasisi olarak annesi Mari Mutafyan atanmıştı. Bu durumda Patrik Vekili olarak Patrikhane’nin başında Aram Ateşyan, Patrik'in yerine görev yapıyordu. Cemaat'in bir bölümü seçime giderek yeni patrik seçmeyi savunurken, Ateşyan'ı destekleyen kesim mevcut durumun muhafazasından yanaydı. Ateşyan, Türkiye'deki yönetimle de ters düşmeyen çizgisiyle biliniyordu.



Türk Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan