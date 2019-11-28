taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7643
Euro
6.3499
Altın
1456.55
Borsa
106703.97
Gram Altın
270.169
Bitcoin
43178.07

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, FIFA sıralamasında da çıkışını sürdürüyor.

AA | 28.11.2019 - 13:41..
  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı.

ÇIKIŞIMIZ DEVAM EDİYOR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalan ve Andorra'yı 2-0 mağlup ederek finallere adını yazdıran ay-yıldızlı ekip, 1494 puana ulaştı ve 3 basamak çıkarak 29. sıraya yerleşti.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, bir basamak çıkan Hırvatistan 6'ncı, bir basamak düşen Portekiz ise 7'nci oldu.

En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 136'ncılığa yerleşen Myanmar kaydetti. Bir basamak çıkarak 25'inci olan Venezuela ise sıralama tarihindeki en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Aralık'ta açıklanacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 askerimiz şehit oldu

5 askerimiz şehit oldu

141
Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

87
The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

147
Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

129
Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

82
NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

85
PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

PKK'nın üst düzey örgüt mensubu Beraat Afşin öldürüldü

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir