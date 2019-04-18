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Türkiye genelinde en çok sıfır konutlar ilgi gördü

Yapılan bir araştırmada, internet sitesinden ev arayanların genellikle sıfır konut projelerine yöneldiği belirlendi.

İHA | 18.04.2019 - 11:53..
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Türkiye genelinde web sitesi aramalarından 2019 yılı ilk çeyrek verileri paylaşıldı. Bu verilere göre 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 35’lik artış meydana geldi. Arama sonuçlarında; sıfır konut projelerine olan ilginin arttığı görüldü.

Türkiye genelinde en çok sıfır konutlar ilgi gördü

KONUT FİYATLARI 21 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Gayrimenkul yetkilileri; İstanbul'da bulunan bin 286 konut projesinin en düşük 240 bin liradan başlayarak 21 milyon liraya kadar çıktığını açıkladı. İnternet sitesindeki aramaların ise 300 bin ile 400 bin lira arasında olan konutlara yoğunlaştığı belirlendi.

Türkiye genelinde en çok sıfır konutlar ilgi gördü

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