taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 yılda 1,5 milyon konutun yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

DHA | 20.05.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'de bir deprem gerçeği var ve evlerin büyük çoğunluğu depreme karşı hazırlıklı değil. Bu nedenle de milyonlarca evin kentsel dönüşüme ihtiyacı var.

İLK ETAPTA ACİLİYETİ OLAN BİNALAR DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık 81 şehre gönderdiği genelge ile acil öncelikli alanların dönüştürülmesi için talepte bulundu.

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanacak

5 YILDA 1,5 MİLYON KONUT

Süreç ise 19 Mayıs'ta tamamlanacak. Ayrıca Bakanlık; 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüştürülmesini planlıyor.

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

124
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

121
Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı

81
Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerilim

Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerilim

72
Rusya'dan Türkiye'nin S-500 talebine olumlu yanıt

Rusya'dan Türkiye'nin S-500 talebine olumlu yanıt

33
Suriyeli haritası

Suriyeli haritası

46
Eser Yenenler Berfu Yıldız için yeni ev bakıyor

Eser Yenenler Berfu Yıldız için yeni ev bakıyor

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir