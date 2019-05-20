Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanacak

Türkiye'de bir deprem gerçeği var ve evlerin büyük çoğunluğu depreme karşı hazırlıklı değil. Bu nedenle de milyonlarca evin kentsel dönüşüme ihtiyacı var.

İLK ETAPTA ACİLİYETİ OLAN BİNALAR DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kapsamda çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık 81 şehre gönderdiği genelge ile acil öncelikli alanların dönüştürülmesi için talepte bulundu.

5 YILDA 1,5 MİLYON KONUT

Süreç ise 19 Mayıs'ta tamamlanacak. Ayrıca Bakanlık; 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüştürülmesini planlıyor.