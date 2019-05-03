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Türkiye genelinde kentsel dönüşüm hazırlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde 6,7 milyon konutun kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili çalışmalar ise en kısa sürede başlatılacak.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 14:44..
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Türkiye genelinde kentsel dönüşüm hazırlığı

Son zamanlarda Türkiye'de bazı ilçelerde binalarda çökmeler meydana geliyor. Bunların ilk örneği Kartal, bir sonraki ise Kağıthane'de oldu.

5 İLÇEDE TEDBİR ALINDI

Hükümet ise yaşanan bu üzücü olaylara karşı bir hamle yapmak istiyor. Konuyla ilgilenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk etapta Esenler, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Kartal'da tedbir ve inceleme başlattı.

6,7 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Bakanlık, Türkiye genelinde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi, ancak 1,5 milyonunun çok acil bir şekilde gerektiğini ifade etti.

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm hazırlığı

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