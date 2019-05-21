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Türkiye genelinde konut satış istatistikleri

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de 2019 yılının ilk dört ayında toplam 340 bin 836 konut satışı gerçekleşti.

AA | 21.05.2019 - 09:42..
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Türkiye genelinde konut satış istatistikleri

Türkiyw İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde konut satışlarıyla ilgili bir araştırma yaptı.

İLK DÖRT AYDA 340 BİN KONUT SATIŞI

TÜİK'in konut satış istatistiği araştırmasına göre, 2019'un ilk dört ayında 340 bin 836 konut satıldı. En çok konut satışı mart ayında yaşandı.

EN ÇOK KONUT SATIŞI MART AYINDA

2019 yılının Ocak ayında 72 bin 937 adet konut satılırken, şubat ayında 78 bin 450 adet, mart ayında 105 bin 46 adet ve nisan ayında ise 84 bin 403 adet konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satış istatistikleri

İPOTEKLİ SATIŞ 22 BİN

Konut satışında zirveyi gören mart ayında ipotekli satış 22 bin 762 olarak belirlendi.

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