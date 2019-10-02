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Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

Trafikte yaya önceliğine vurgu yapmak için Türkiye'nin birçok ilinde, 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği düzenlendi.

AA | 02.10.2019 - 17:12..
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İçişleri Bakanlığı, 2019’u "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etti. Bu kapsamda ise Türkiye'nin birçok ilinde etkinlikler düzenlendi.

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

"ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN"

'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması gerçekleşti.

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

BROŞÜRLER DAĞITILDI

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen etkinlikte, polisler ve öğrenciler sürücülerin önünü keserek bilgilendirme yaptı ve broşürler dağıttı.

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

"KAMPANYALAR DÜZENLİYORUZ"

Mamak'taki etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, bu yılı ‘Yayalara öncelik trafik yılı’ ilan ettiklerini söyleyerek, “2019 yılını ‘öncelik hayatın öncelik yayanın’ sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan ettik. Trafik kazalarını en aza indirmek için yoğun çabalar veriyoruz. Bunun için çalışmalar ve kampanyalar düzenliyoruz. Amacımız toplumumuzun genel anlamda bu alanda farkındalığını artırmak. Bunun için de hangi alanda can kayıplarımız daha fazla oluyorsa belli dönemlerde onlara ağırlık veriyoruz. 2018 yılında kazalarda yüzde 22’sinin yaya ölümleri olduğunu tespit ettik. Meclisimiz de bu konuda bir düzenleme yaptı. Işıkların olmadığı yerlerde araçlarda yavaşlamayı, yaya varsa durmayı amaçlıyoruz.“ dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise farkındalığı artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

(Hakkari)

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

(Hakkari)

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

(İstanbul)

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

(İstanbul)

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

(Malatya)

Türkiye genelinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı

(Malatya)


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