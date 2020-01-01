Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları

Türkiye genelinde yılbaşı etkinliklerine yoğun ilgili gösterilirken, vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı.

İSTANBUL

İstiklal Caddesi’ndeki yoğun kalabalık git gide artarak, bazı noktalarda adeta iğne atsan yere düşmeyecek duruma geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi’ne akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar akın etti.

Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal’e gelenler adım atmakta bile güçlük çekti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluştururken, caddenin bazı noktaları adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir duruma geldi.

KIRŞEHİR'DE NOEL BABA'LI HALAY

2020 yılına Cacabey Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle merhaba diyen Kırşehirli bir grup davul zurna eşliğinde saatlerce oynadı. Soğuk havanın etkisini azaltmak için meydanda kurulan çadırda Kırşehirlilere, Kırşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı. Davul ve zurnanın ritmine kendini kaptıran Noel baba kıyafetli gençler, kendini kaybederek yöresel oyunlar oynayıp halay çekti. Polisin Geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda eğlence mekanlarından çıkanlar uzun süre davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

YENİ YILA FİDAN DİKEREK GİRDİLER

Gümüşhane’de yaşayan 8 yaşındaki minik çevreci Zeynep Oral, yılbaşında çarşıda çok fazla doğal ve yapay çam ağacı görünce babasıyla birlikte 2019 yılının son dakikalarında fidan dikerek sosyal mesaj verdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HER ZAMANKİ GİBİ GÖREVDE

Yurdun dört bir yanında yılbaşı kutlamaları yapılırken, sınırda ve kent merkezlerinde, yeni yılı huzurlu bir şekilde kutlamak isteyen vatandaşların güvenliği için askerimiz, polisimiz ve bekçilerimiz, gün boyu tetikteydi.

ÇOCUKLAR, YILBAŞI DEVESİ İLE HARÇLIK TOPLADI

Erzurum’un Oltu ilçesinde çocuklar bu yıl da yılbaşı devesi ile harçlık toplama geleneğini sürdürdü. Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Serkan Uçar (14), Efecan Başar (14), kardeşi Serkan Başar (12) ile Ahmet Deniz Kara (13) büyükleri tarafından tahtadan yapılan yılbaşı devesiyle ilçenin cadde sokaklarında dolaştı. Ahmet Deniz Kara’nın deve rolünü üstlendiği yılbaşı öncesi, çocuklar, apartman ve iş yerlerini giderek vatandaşların yeni yılını kutladı, harçlıklarını aldı.

İlçede yıllardır süren geleneği devam ettirdiklerini belirten Efecan Başar, “Biz yılbaşı gecesi büyüklerimizin desteği ile deve yaptık. Biz hem eğlenerek harçlık topluyor hem de vatandaşları eğlendiriyoruz. Mahalleye gidince topladığımız harçlıklarımızı arkadaşlarla bölüşeceğiz” dedi.

Oltu’da yıllardır bakkallık yapan Çetiner Akçay, çocukluğunun geleneklerinin yaşatılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Akçay, "Bu geleneği sürdüren çocuklara teşekkür ederim. Böyle şeylerin olması lazım. Çocuklarımız hem kendileri eğleniyor hem de bizleri geçmişe götürüyorlar. Çok mutlu olduk kendilerine iyi seneler diliyorum” diye konuştu.

İlçe esnafından Ergun Musaoğlu ise “Bizim çocukluğumuzdaki yapmış olduğumuz deve oynatma geleneğini bu güzel çocukların devam ettirmesi çok güzel bir şey. Çocuklarımızı kutluyorum. Bu geleneğin devam etmesi için elimizden desteği vermemiz lazım” dedi.

GAZİANTEP

Gaziantep’te 2020 yılı coşkuyla karşılandı. Davul ve zurna eşliğinde yeni yıla giren Gaziantepliler, doyasıya eğlenerek yeni yılı kutladı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yeni yıl kutlamalarında davul ve zurna eşliğinde halay çekenler dikkat çekti. Yeni yılın ilk dakikalarına coşkuyla giren Gaziantepliler, doyasıya eğlendi.