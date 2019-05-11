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Türkiye gündeminin özeti

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle başlayan süreç, insanlara neler oluyor dedirtti.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 14:49..
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Türkiye gündeminin özeti

İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar devam ederken, terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları 6 Mayıs'ta kameraların önüne geçerek 8 yıl sonra İmralı'da görüşme yaptıklarını açıkladı.

Bu açıklama yapıldığında saatler 15.00'ı gösteriyordu.

İSTANBUL SEÇİMLERİ İPTAL

Avukatların yaptığı açıklamayla birlike yeni bir çözüm süreci mi geliyor tartışmaları başlamışken, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı karar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Saatler 19.30'u gösterirken ajanslara düşen son dakikada, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ettiği yazıyordu.

YSK'nın aldığı karar doğrultusunda İstanbul seçmeni 23 Haziran'da sandık başına gidecek.

HDP, AK PARTİ'YE GÖZ KIRPTI

Siyasi partiler ittifak görüşmelerine vakit kaybetmeden başladı.

Bu süreçte en kritik açıklama HDP Dİyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'den geldi.

9 Mayıs'ta Rudaw'a konuşan HDP'li vekil, Kürtlerin AK Parti'ye oy verebileceğini belirtti.

KANDİL EKREM İMAMOĞLU'NA OY İSTEDİ

HDP'li vekilin tartışmaları alevlendiren açıklamasından sonra Kandil, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

10 Mayıs'ta kameralar karşısına geçen PKK elebaşlarından Bese Hozat ve Duran Kalkan, Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı.

Bugün 11 Mayıs...

İstanbul seçimlerine ilişkin bir açıklama da Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan geldi.

Nurettin Demirtaş, "Çözüme dair tek kelime etmeyen CHP'yi, Kürt halkı desteklemeyebilir, oylarını AK Parti'ye verebilirler" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: ÖCALAN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞEBİLİR

Sürece dair farklı yorumlar yapılırken son açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

MHP Lideri, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşebileceğini söyledi.

 

 

 

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