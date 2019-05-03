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Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak savaş tatbikatı

Mustafa Kemal Atatürk 2019 ismi verilen ortak askeri tatbikat kapsamında temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu

AA | 03.05.2019 - 14:50..
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Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın üçüncü ve son gününde yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

OPERASYONDA YER ALAN ARAÇLAR

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında yapılan tatbikatta 85'i Türkiye'den bin asker, 60 tank ve zırhlı araç, 30 top ve havan topu ile 20 taarruz ve nakliye helikopterleri yer aldı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak savaş tatbikatı

Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı.

Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak askeri tatbikatı sona erdi VİDEO

ASKERLER BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ

Top ve hava saldırısının ardından tank ve zırhlı araçlar düşman hedeflerine doğru atışlar yaparak atağa geçti. Temsili hedefler, atışlarla imha edildi ve helikopterle düşman mevzilerine indirilen askerler bölgeyi ele geçirdi.

Tatbikat, temsili yaralıların helikopterlerle tahliye edilmesiyle sona erdi.
Tatbikatın Azerbaycan grubu ekip komutanı Albay İlgar Letifov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı olduğunu söyledi. Letifov, komutanlığın verdiği emir ve talimatların yüksek düzeyde yerine getirildiğini kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak savaş tatbikatı

Türkiye grubu ekip komutanı Albay Murat Dirik de iki ülke arasındaki uzun yıllardır devam eden askeri iş birliği ve koordinasyon neticesinde fevkalade bir tatbikat yapıldığını belirtti.

Tatbikatın iki ülke askerlerinin ortak çalışabilme, birbirini anlayabilme, birbirlerinin silah ve gereçlerini tanıma ve kullanma konusunda iyi bir eğitim vesilesi olduğunu söyleyen Dirik, tatbikata Türkiye'den bir motorlu piyade bölüğü ile katılım sağladıklarını ifade etti.

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