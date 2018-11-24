Türkiye ile Filistin arasında kadınlar için anlaşma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi devam ediyor.

Görüşmenin ardından konuşan Bakan Selçuk, Filistinli mevkidaşı Hayfa Fahmi Al-Aga ile kadının güçlendirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalayacaklarını ifade etti. Türk kadınının da Filistin'den öğreneceği çok şey olduğunu vurgulayarak, "Hem Filistin hem de Türkiye kadınları için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"TÜRK KADININDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakanı Hayfa Fahmi Al-Aga da Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "İmzalanan anlaşma her zaman üzerinde çalıştığımız, her zaman yaptığımız ortak bir çalışmaydı. Hem Türk hem de Filistin kadınını daha çok yüceltmeye, şiddete karşı dik durmaya, eşitliğe ve kadınların ekonomik anlamda ülkelerine katkı sağlamasına yönelik çok büyük adım olduğunu düşünüyoruz. Türk kadınından öğrenecek çok şey var."