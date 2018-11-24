taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2844
Euro
5.989
Altın
1223.11
Borsa
93003.27
Gram Altın
207.853

Türkiye ile Filistin arasında kadınlar için anlaşma

Türkiye ile Filistin arasında, "Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

AA | 24.11.2018 - 13:46..
  1. Haberler
  2. Dünya

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi devam ediyor.

Görüşmenin ardından konuşan Bakan Selçuk, Filistinli mevkidaşı Hayfa Fahmi Al-Aga ile kadının güçlendirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalayacaklarını ifade etti. Türk kadınının da Filistin'den öğreneceği çok şey olduğunu vurgulayarak, "Hem Filistin hem de Türkiye kadınları için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Filistin arasında kadınlar için anlaşma

"TÜRK KADININDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Filistin Kadın İşlerinden Sorumlu Bakanı Hayfa Fahmi Al-Aga da Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "İmzalanan anlaşma her zaman üzerinde çalıştığımız, her zaman yaptığımız ortak bir çalışmaydı. Hem Türk hem de Filistin kadınını daha çok yüceltmeye, şiddete karşı dik durmaya, eşitliğe ve kadınların ekonomik anlamda ülkelerine katkı sağlamasına yönelik çok büyük adım olduğunu düşünüyoruz. Türk kadınından öğrenecek çok şey var."

Türkiye ile Filistin arasında kadınlar için anlaşma

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

260
Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

229
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a yeşil ışık

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a yeşil ışık

79
MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

436
AK Parti'de aday heyecanı

AK Parti'de aday heyecanı

153
FETÖ'cüleri lüks yatla yurt dışına kaçıranlara operasyon

FETÖ'cüleri lüks yatla yurt dışına kaçıranlara operasyon

16
Sisi, dinde yenilikler istedi

Sisi, dinde yenilikler istedi

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir