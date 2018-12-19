Türkiye ile Katar kara gün dostu

Ankara'da Katar Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona Binali Yıldırım'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da katıldı. Davetlilere Türkçe hitap eden Katar Büyükelçisi Al Şafi, "Katar ve Türkiye artık iki bedende tek yürektir. Ben her zaman Türkçe konuşmak istedim; ama Allah'ın izni ile bir gün bülbül gibi inşallah konuşacağım" dedi.

"BİZİM DİLİMİZDE KARA GÜN DOSTU DİYE BİR ŞEY VARDIR"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da Katar’ın bağımsızlığının ilan edilişinin 47’nci yılını tebrik ederek şöyle konuştu:



“Bugüne kadar birçok sorunla karşılaşan bu iki ülke bu sorunlarını karşılıklı dayanışma ile aşmayı bilmişlerdir. Bizim dilimizde 'kara gün dostu' diye bir şey vardır. Türkiye ve Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra da dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir. Bizim dilimizde 'iyi gün dostu' diye bir şey de vardır. Katarlı kardeşlerimizin iyi günlerinde yanlarında olanların kim olduğunu, zor zamanlarında yanlarında kim olduklarını iyi biliriz. Türkiye, Katar’ın emin ve iyi dostudur. Türkiye’nin sözü senettir. Bu sebepledir ki Türkiye-Katar ilişkileri siyasi, ekonomik, yatırım ve savunma gibi birçok alanda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.”



Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, İbrahim Kalın ve El Şafi üzerinde Katar ve Türkiye bayraklarının bulunduğu pastayı kesti.

TBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye Katar'ın emin ve gerçek dostudur VİDEO