taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68345
Euro
6.40745
Altın
1299.46
Borsa
96978.32
Gram Altın
237.41

Türkiye ile Rusya İdlib'de ortak devriye atacak

Suriye'de çözüm için ABD ile sorun yaşayan Türkiye, Rusya ile olumlu adımlar atmaya başladı.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 07:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Türkiye ile Rusya İdlib'de ortak devriye atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberinde üst düzey bir heyet ile Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İkilinin bire bir ve sonrasında heyetler arası görüşmelerinin ardından gerçekleştirdikleri basın toplantısında Suriye'deki iç savaş, S-400 füze sistemleri ve ikili ticarete ilişkin mesajlar verildi.

PUTİN AÇIKLADI

Putin, Astana ve Soçi süreçleri dahilinde İdlib ile ilgili olarak alınan kararlara değindi.

Putin, Türkiye ile birlikte bölgeye ilişkin "ortak devriye" açıklaması yaptı.

Türkiye ile Rusya İdlib'de ortak devriye atacak

ABD TERÖRİSTLERLE DEVRİYE ATIYOR

Konuya NATO müttefiki ABD'nin nasıl yaklaşacağı merak ediliyor. ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile devriye atmaya ve iş birliği yapmaya devam ediyor.

Türkiye ile Rusya İdlib'de ortak devriye atacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

440
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

110
Yeni başkan, birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

Yeni başkan, birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

59
Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

31
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonu

15
Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur iş başı yaptı

Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur iş başı yaptı

10
Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü

Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs çarpıştı: 5 ölü

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir