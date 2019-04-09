Türkiye ile Rusya İdlib'de ortak devriye atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberinde üst düzey bir heyet ile Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İkilinin bire bir ve sonrasında heyetler arası görüşmelerinin ardından gerçekleştirdikleri basın toplantısında Suriye'deki iç savaş, S-400 füze sistemleri ve ikili ticarete ilişkin mesajlar verildi.

PUTİN AÇIKLADI

Putin, Astana ve Soçi süreçleri dahilinde İdlib ile ilgili olarak alınan kararlara değindi.

Putin, Türkiye ile birlikte bölgeye ilişkin "ortak devriye" açıklaması yaptı.

ABD TERÖRİSTLERLE DEVRİYE ATIYOR

Konuya NATO müttefiki ABD'nin nasıl yaklaşacağı merak ediliyor. ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile devriye atmaya ve iş birliği yapmaya devam ediyor.