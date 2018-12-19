Türkiye ile Sırbistan arasında yol yapımı anlaşması

Mehmet Cahit Turhan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic ile görüştü.

Hükümet binasındaki baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetler arası görüşmeye Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Lajic de katıldı.

Turhan, Mihajlovic ve Ljajic görüşmesinin ardından Sırbistan hükümeti, Sırbistan Karayolları ve Türkiye'den Taşyapı firması arasındaki Belgrad-Saraybosna Otoyolunun Projelendirilmesi ve İnşasına İlişkin Ticari Anlaşma'nın imza törenine katıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÇOK ÖNEMLİ BAŞLANGIÇ

Turhan, imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, bu anlaşmanın iki ülke arasında çok önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, Türkiye olarak Sırbistan'ı bölgenin istikrarı açısından önemli bir ülke olarak gördüklerini vurguladı.

Ortak sınırları olmasa da Sırbistan'ın, Türkiye'yi komşu ülke olarak değerlendirmesinin, ikili ilişkilere verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydeden Turhan, iki ülke arasında, bölgeye örnek olacak nitelikte mükemmel ilişkiler bulunduğuna işaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl ekim ayında Sırbistan'a yaptığı ziyarette imzalanan ortak bildiriyle, ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiğine ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin kurulduğuna dikkati çeken Turhan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in mayıs ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında konseyin ilk toplantısının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİN 140. YILI

Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mayısta Sırbistan'a yapmayı planladığı ziyaretle, mükemmel düzeydeki ilişkilerin daha da ileri düzeye çıkarılacağını belirterek, 2019'un iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 140. yılı olması nedeniyle bu ziyaretin daha da anlamlı olacağını söyledi.

Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısında ulaştırma ve haberleşme alanlarında iki mutabakat imzalandığını anımsatan Turhan, 10 Ekim 2017'de ulaştırma ve altyapı alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine, niyet mektubu imzalandığını kaydetti.

Turhan, imzalanan bu metinlerle ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki ikili ilişkileri daha ileri boyutlara taşıdıklarını ifade ederek, Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi'nde de ülkelerin yakın iş birliği içerisinde olduğunu vurguladı.

Türk müteahhitlerin Balkanlar'da da önemli projelere imza attığını dile getiren Turhan, "Taşyapı firması da ülkemizin başarılı firmalarından biridir. Sırbistan'da böylesi büyük bir projeyi üstlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Turhan, "İmzalanan bu anlaşmanın iki ülke arasında çok önemli bir başlangıç olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak Sırbistan'ı bölgenin istikrarı açısından önemli görüyoruz." diye konuştu.

"SIRBİSTAN'IN KOMŞULARIYLA BAĞLANMAK İSTİYORUZ"

Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mihajlovic de iki ülkenin de mevcut iyi ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesini, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediğini vurgulayarak, iki ülke liderleri arasındaki dostluğun, bu projelerin hayata geçmesinde son derece önemli olduğunu kaydetti.

Mihajlovic, ikili ticari ilişkilerin de her yıl arttığına dikkati çekerek, geçen yıl 1 milyar euroya yaklaşan ticaret hacminin, bu yıl 1 milyar euroyu aşacağına emin olduklarını ifade etti.

İmzalanan 250 milyon euroluk ticari anlaşmanın, Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun Sremska Raça-Kuzmin bölümünün inşasını ve Pozega-Kotroman bölümünün projelendirilmesini kapsadığını aktaran Mihajlovic, bu anlaşmanın Bosna Hersek ile Sırbistan'ı bağlayacak büyük bir projenin başlangıcı olduğunu söyledi.

Mihajlovic, yolların sadece yol olmadığını, aynı zamanda siyasi ilişkiler, ekonomik ilişkiler olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yollar, aynı zamanda istikrar demek. Batı Balkanlar söz konusu olduğunda birbirine bağlılıktan daha önemli bir şey yoktur. Sırbistan'ın birçok komşusu var ve hepsiyle bağlanmak istiyoruz. Bosna Hersek ile Sırbistan'ın bu otoyol ile bağlanması, bölgenin istikrarı için çok önemli. İnsanlar birbirine bağlandığında, ekonomi de gelişmeye başlıyor."

"BU ANLAŞMA PROJENİN BAŞLAMASI DEMEK"

Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Lajic de anlaşmanın ikili iyi ilişkilerin yanı sıra başarılı bir Bosna Hersek-Türkiye-Sırbistan üçlü mekanizmasının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bu otoyol projesinin hayata geçirilebileceğine az kişi inanıyordu. Zira çok pahalı bir proje bu. Ama dün imkansız görünen projede bugün imzalar atıldı. Bu anlaşma, 'de facto' olarak bu projenin başlaması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ljajic, bu projenin hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, otoyol projesinin son dönemde bölgeden gelen nadir olumlu haberlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.