taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.584
Euro
7.2552
Altın
1614.3
Borsa
88059.46
Gram Altın
342.118
Bitcoin
42137.52
fuzulev

Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama

Doğubayazıt'ta İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ileten hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama

İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattının Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

DOĞAL GAZ HATTINDA YANGIN

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde patlama sonrası hatta çıkan yangındaki alevlerin yüksekliği çevre köylerden de görüldü.

Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama ViDEO

GAZ AKIŞI KESİLDİ

Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz boru hattındaki gaz akışının vana kesilerek kapatılması sonrası çıkan yangın söndürüldü.

Güvenlik güçlerinin olayın sebebini araştırdığı belirtildi.

Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama

İlginizi Çekebilir
Jandarma'dan yeni kıyafet yönetmeliği
Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi
Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısında Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında alevler yaklaşık 40 metreye yükseldi.
İstanbul'da koronavirüs tedbirlerini 597 kişi ihlal etti
İstanbul'da koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayan kişilere 24 saat içerisinde 444 bin 909 lira para cezası uygulandı.
Bodrum'daki 3 bin yıllık antik kenti betonla doldurdular
Antik Myndos Kenti'nin kıyısını taş ve betonla doldurulup, kaçak yapılaşma yapıldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri inşaatı mühürledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
155
Parti düzenleyen gençlere ev hapsi cezası verildi
Parti düzenleyen gençlere ev hapsi cezası verildi
112
Koronavirüs COVID-19 bağışıklık güçlendirme D3 vitamini
Koronavirüs COVID-19 bağışıklık güçlendirme D3 vitamini
13
Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına: Allah'ın bir lütfusunuz
Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına: Allah'ın bir lütfusunuz
44
Suudiler ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
Suudiler ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 3 bin 8 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 3 bin 8 kişi yaşamını yitirdi
33
Amerikalılar, gıda yardımı almak için araç kuyruğuna girdi
Amerikalılar, gıda yardımı almak için araç kuyruğuna girdi
28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir