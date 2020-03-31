Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama

Ankara’da eşinde koronavirüs görülen ve yaşadığı köy karantinaya alınan ancak kendisinin test sonuçları negatif çıkan adam, zorunlu 14 gün karantina sürecine uymadı, zorla gözetim altına alındı.

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Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefonda görüştü. İtalyan Bakan görüşmede Türkiye'nin desteği ve iş birliği için teşekkür etti.