İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattının Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
DOĞAL GAZ HATTINDA YANGIN
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde patlama sonrası hatta çıkan yangındaki alevlerin yüksekliği çevre köylerden de görüldü.
Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama ViDEO
GAZ AKIŞI KESİLDİ
Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz boru hattındaki gaz akışının vana kesilerek kapatılması sonrası çıkan yangın söndürüldü.
Güvenlik güçlerinin olayın sebebini araştırdığı belirtildi.