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Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi

Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısında Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında alevler yaklaşık 40 metreye yükseldi.

DHA |
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Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğalgaz boru hattında bugün saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

ALEVLER ÇEVRE KÖYLERDEN GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, alevler gökyüzüne yükseldi. Patlama sonrası alevlerin yükseldiği doğalgaz boru hattındaki yangın çevre köylerden de görüldü. Patlamanın etkisi ile çevre köylerde oturanlar büyük bir panik yaşadı.

Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN HATTAKİ GAZIN BİTMESİ BEKLENİYOR

Yangınla ilgili görevliler boru hattında tedbir aldı. İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yangında doğalgaz boru hattının gaz akışı vana kapatılarak kesildi. Boru hattındaki yangını söndürmek için hattaki gazın bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğalgaz boru hattındaki patlama ve ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi

Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi

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