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Türkiye-İran sınırında 24 artçı deprem meydana geldi

Van'ın Başkale ilçesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artçıların devam ettiğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara giriş yapmaması yönünde uyardı.

AA | 23.02.2020 - 15:33..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da meydana gelen deprem sonrası Başkale ilçesine bağlı Özpınar köyüne giderek bölgelede incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, bölgede 2'si 4'ün üzerinde 24 artçı depremin yaşandığını açıkladı.

BÖLGEYE ÇADIR DESTEĞİ SAĞLANDI

Enkaz altında vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılırken, deprem bölgesine 280 çadırın sevk edildiği öğrenildi.

Türkiye-İran sınırında 24 artçı deprem meydana geldi

'HASARLI BİNALARA GİRMEYİN' UYARISI

Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarı yaptı.

Uyarıda, "Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır." denildi.

Türkiye-İran sınırında 24 artçı deprem meydana geldi

Türkiye-İran sınırında 24 artçı deprem meydana geldi

Türkiye-İran sınırında 24 artçı deprem meydana geldi

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